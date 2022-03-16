Air Astana отменяет все рейсы в Актобе
Air Astana отменяет рейсы в Актобе с 17 марта по 17 апреля в связи c закрытием аэропорта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.
При этом в Air Astana отметили, что пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на доступные рейсы до 31 мая 2022 года или оформить полный возврат билетов по месту приобретения.
Напомним, ранее сообщалось о повреждении двух самолетов авиакомпании SCAT во время взлета и посадки на испорченной полосе в аэропорту Актобе.
После чего в Комитете гражданской авиации оповестили, что ВПП закроют с 17 марта до устранения имеющихся нарушений.
Между тем в самом аэропорту заверили, что работа воздушной гавани будет продолжена, казахстанские авиакомпании не планируют прекращать полеты.
При этом стало известно о задержке ряда рейсов из-за поломки спецтехники во время ремонта взлетно-посадочной полосы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961072-air-astana-otmenyaet-vse-reysy-v-aktobe/