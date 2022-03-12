Ряд рейсов задержали из-за поломки спецтехники в аэропорту Актобе

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В аэропорту Актобе задержали ряд рейсов из-за поломки спецтехники во время ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, передает Sputnik Казахстан.

"Во время проведения ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе вышла из строя нанятая спецтехника", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

На вылет были задержаны рейсы:

SCAT DV 712 Актобе-Алматы;

SCAT DV 722 Актобе - Нур-Султан;

AIR ASTANA КС 966 Актобе - Нур-Султан;

QAZAQ AIR IQ 400 Актобе - Нур-Султан.

На запасной аэродром в Атырау ушли рейсы:

SCAT DV 711 Алматы-Актобе;

SCAT DV 721 Нур-Султан - Актобе;

AIR ASTANA КС 965 Нур-Султан - Актобе;

QAZAQ AIR IQ 366 Туркестан-Актобе.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили о повреждении двух самолетов авиакомпании SCAT во время взлета и посадки на испорченной полосе в аэропорту Актобе.

Позже в Комитете гражданской авиации заявили, что с 17 марта 2022 года в воздушной гавани временно закроют взлетно-посадочную полосу до устранения имеющихся нарушений.

После этого в аэропорту Актобе сделали заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960361-ryad-reysov-zaderzhali-iz-za-polomki-spetstehniki-v-aeroportu-aktobe/