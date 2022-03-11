Инциденты с самолетами: взлетно-посадочную полосу закроют в аэропорту Актобе

ВПП в аэропорту Актобе. Фото: Kozachkov offside

В аэропорту Актобе с 17 марта 2022 года временно закроют взлетно-посадочную полосу до устранения имеющихся нарушений. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, 9 марта по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева в аэропорту Актобе проведен осмотр состояния взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В нем принимали участие представители акимата региона, КГА, Авиационной администрации Казахстана, международного аэропорта и авиакомпаний Air Astana, SCAT, Qazaq Air.

Во время осмотра местами были обнаружены дефекты состояния ВПП, шелушение аэродромных плит, сколы, отслаивание мастики.

В итоге принято решение о приостановлении эксплуатации взлетно-посадочной полосы аэродрома Актобе с 17 марта до устранения нарушений.

"Акимат Актюбинской области готов профинансировать проведение замены аэродромных плит и ремонтных работ в кратчайшие сроки", - отметили в комитете.

В ведомстве добавили, что в настоящее время из аэропорта Актобе выполняются 52 внутренних пассажирских рейса в неделю по 5 направлениям: Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актау и Туркестан, а также осуществляется 9 рейсов в 4 города других стран - Стамбул, Тбилиси, Казань, Нукус.

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось о повреждении двух самолетов авиакомпании SCAT во время взлета и посадки на испорченной полосе в аэропорту Актобе.

Председатель правления воздушной гавани Дастан Малиев прокомментировал инциденты. Он сообщил, что повреждения ВПП были оперативно устранены, но для полного ремонта нужно дождаться благоприятных погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960194-intsidenty-s-samoletami-vzletno-posadochnuyu-polosu-zakroyut-v-aeroportu-aktobe/