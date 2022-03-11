Закрытие взлетно-посадочной полосы: в аэропорту Актобе сделали заявление

Фото: пресс-служба аэропорта Актобе

В международном аэропорту Актобе официально заявили, что воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме. Ранее в Комитете гражданской авиации сообщили, что здесь с 17 марта закроют взлетно-посадочную полосу до устранения имеющихся нарушений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Критических дефектов на взлетно-посадочной полосе на данный момент нет. Однако мы продолжаем осуществлять текущий срочный ремонт наиболее уязвимых участков.

Авиакомпании Air Astana, SCAT и Qazaq Air сказали, что состояние ВПП удовлетворительное. Они не панируют прекращать полеты в аэропорт Актобе", - заявил председатель правления международного аэропорта имени Алии Молдагуловой Дастан Малиев.

Он отметил, что принято решение о проведении срочных ремонтных работ и замене определенных участков полотна.

"Погодные условия не позволяют в полной мере осуществить ремонтные работы, однако критические дефекты уже устраняются. До 16 марта аэропорт продолжит осуществлять текущий ремонт.

Комитетом гражданской авиации были даны конкретные замечания по устранению дефектов. Мы уже работаем в этом направлении. Все будет сделано в срок", - заверил Дастан Малиев.

По его словам, ремонт будет осуществляться за счет собственных средств.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о повреждении двух самолетов авиакомпании SCAT во время взлета и посадки на испорченной полосе в аэропорту Актобе. Инциденты прокомментировал председатель правления воздушной гавани Дастан Малиев.

Сегодня в Комитете гражданской авиации сообщили, что в аэропорту Актобе с 17 марта 2022 года временно закроют взлетно-посадочную полосу до устранения имеющихся нарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960275-zakrytie-vzletno-posadochnoy-polosy-v-aeroportu-aktobe-sdelali-zayavlenie/