Инциденты с самолетами прокомментировали в аэропорту Актобе

ВПП в аэропорту Актобе. Фото: Kozachkov offside

В соцсетях появилась информация о повреждении двух самолетов авиакомпании SCAT во время взлета и посадки на испорченной полосе в аэропорту Актобе. Председатель правления воздушной гавани Дастан Малиев прокомментировал инциденты, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о повреждении самолетов была опубликована в Telegram-канале Kozachkov offside.

"По предварительным данным, лайнеры были повреждены во время взлета и посадки на испорченной полосе. После этого из столицы в Актобе отправилась комиссия, выявившая многочисленные повреждения полотна", - указывалось в посте.

В связи с чем не исключалась вероятность закрытия аэропорта Актобе на капитальный ремонт.

Инциденты с самолетами авиакомпании SCAT прокомментировал председатель правления международного аэропорта имени Алии Молдагуловой Дастан Малиев. Он отметил, что речь в публикации шла о повреждении воздушных судов, летевших в конце февраля из Актобе в Нур-Султан и Алматы.

"Если говорить о рейсе DV722 в Нур-Султан, то там имели место повреждения пяти лопаток вентилятора правого двигателя, в другом случае речь идет о повреждении резины основного колеса №3.

Данные инциденты произошли из-за дефектов на искусственной взлетно-посадочной полосе, которые образовались из-за плохих погодных условий в тот период", - сообщил Дастан Малиев.

По словам главы аэропорта, повреждения полосы были оперативно устранены.

"Мы работаем по принципу: собака лает, караван идет!" - заявил Дастан Малиев.

Он добавил, что аэропорт Актобе производит работы по устранению любых повреждений в плановом и срочном порядке.

"На сегодняшний день имеющиеся незначительные сколы устраняются в оперативном порядке. Оголенных, выступающих арматур нет. Характер дефектов допустим по нормам годности к эксплуатации аэродромов гражданской авиации РК.

Мы в постоянном режиме осматриваем, отслеживаем и устраняем все, даже незначительные дефекты. Из-за погодных условий полный ремонт на данный момент осуществить не представляется возможным", - пояснил председатель правления.

Дастан Малиев отметил, что для полного ремонта нужно дождаться благоприятных погодных условий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959876-intsidenty-s-samoletami-prokommentirovali-v-aeroportu-aktobe/