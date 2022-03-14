Почему не публикуется список погибших в ходе январских событий, объяснил Асылов

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Генпрокурор Казахстана в мажилисе прокомментировал вопрос о том, когда списки погибших в ходе январских беспорядков будут доступны общественности, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос о погибших во время январских событий задала депутат Снежанна Имашева.

"Общество требует список погибших и причины их смерти. Такой список сейчас на сайте "Январь2022". Но надо донести точную информацию, не скрывать имена погибших. Будет ли такой список?" – поинтересовалась она.

Берик Асылов сообщил, что власти изучили список погибших на платформе "Январь2022".

"Он не совсем полный, есть недочеты", – заявил он.

Генпрокурор также объяснил, почему не публикуется полный список погибших.

"Список погибших людей мы официально не публиковали. Перед тем как разглашать, мы думаем, что причиним переживания семье и родственникам. Поэтому нужно сначала изучить.

Мы сказали, что 230 человек погибло и здесь ведутся уголовные дела по убийству, акту терроризма – это 46 уголовных дел. Все эти моменты необходимо сначала изучить, кто был правонарушителем, а кто был мирным митингующим. В ходе расследования мы должны это все определить, а потом уже предоставим информацию", – резюмировал Берик Асылов.

Ранее генпрокурор во время заседания мажилиса озвучил точное число погибших во время январских беспорядков.

Также он сообщил, что возбуждено 243 уголовных дела по пыткам и превышению власти после январских событий. Всего, по его словам, после январской трагедии возбуждено 3 770 уголовных дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960571-pochemu-ne-publikuetsya-spisok-pogibshih-v-hode-yanvarskih-sobytiy-obyasnil-asylov/