"Таким людям терять было нечего": генпрокурор о "Диком Армане"

Арман Джумагельдиев. Кадр из видео: instagram.com/armandzhumageldiev

Генеральный прокурор РК Берик Асылов сегодня в мажилисе озвучил подробности расследования январских беспорядков. Глава Генпрокуратуры высказался о задержании "Дикого Армана", передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Асылов, всего по итогам январских событий было арестовано 766 человек. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп.

Кроме того, 113 задержанных имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.

"К примеру, под стражей Джумагельдиев, так называемый "Дикий Арман", и 14 членов его группировки.

Таким людям терять было нечего и они легко шли на различные преступления - громили магазины, занимались мародерством, нападали на административные здания", - прокомментировал генпрокурор.

По его данным, всего на причастность к совершенным преступлениям проверено больше 22 тысяч человек.

Напомним, что о задержании "Дикого Армана" стало известно 7 января. 11 января его арестовали на 2 месяца.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что группировка "Дикого Армана" задержала и насильно удерживала 24 мирных граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960564-takim-lyudyam-teryat-bylo-nechego-genprokuror-o-dikom-armane/