Всего восемь казахстанских фур осталось на территории Украины

Иллюстративное фото: pexels.com

49 из 57 казахстанских грузовых автомобилей выехали из Украины, сообщается на официальном сайте Министерства индустрии инфраструктурного развития Казахстана.

"По оперативным данным на 11 марта 2022 года, из Украины выехали 49 из 57 грузовых автотранспортных средств, принадлежащих казахстанским собственникам.

Таким образом, на территории страны на данный момент осталось 8 фур, в том числе четыре казахстанских грузовика с украинскими водителями", – заявили в министерстве.

Тем не менее, в ведомтсве отметили, что в Украине находится еще порядка 1457 грузовых вагонов казахстанских собственников. Сообщается, что на данный момент продолжается работа по их переадресации.

"Вместе с тем, следует отметить, что на сегодняшний день морские порты Актау и Курык работают в штатном режиме. Простоя грузов нет", – говорится в официальном сообщении МИИР РК.

Напомним, что четвертый репатриационный рейс приземлился в Нур-Султане 10 марта в 04:57 по местному времени.

Ранее сообщалось, что казахстанских дипломатов перевезли во Львов из-за ухудшения ситуации в Киеве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960232-vsego-vosem-kazahstanskih-fur-ostalos-na-territorii-ukrainy/