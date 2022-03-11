Две фуры с гуманитарной помощью выехали из Казахстана в Украину (фото)

Фуры. Фото: NUR.KZ

Сегодня из Нур-Султана в Украину выехал первый наземный караван с гуманитарной помощью. Две фуры везут в Киевскую область 40 тонн продуктов, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости, передает корреспондент NUR.KZ.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Казахстан Петр Врублевский сообщил, что примерно через 10 дней гуманитарная помощь прибудет в Киевскую область.

"Дорогие казахстанские друзья, сегодня мы отправляем первый наземный караван, состоящий из двух машин, который перевезет приблизительно 40 тонн груза, который собрали вы, казахстанцы, для народа Украины.

Это первый наземный караван, два автомобиля. В этих фурах у нас нескоропортящиеся продукты питания: сыпучие крупы, макароны, консервы, детское питание, подгузники детям и взрослым, потому что инвалидам так же нужна помощь, одеяла, салфетки гигиенические, влажные, детская одежда и обувь", - рассказал он.

Петр Врублевский. Фото: NUR.KZ

Маршрут каравана пролегает через территорию шести стран, в том числе Азербайджан, Турцию, Болгарию и Молдову. Ожидается что в пункт назначения - Киевскую область - он прибудет примерно через 10 дней.

Посол отметил, что правительство РК приняло решение о предоставлении Украине официальной гуманитарной помощи и самолет, по его данным, 14 марта вылетит из Алматы и прибудет в Варшаву.

Петр Врублевский подчеркнул, что сегодня улетел также в Украину один самолет с гуманитарной помощью, и на прошлой неделе были отправлены еще три самолета. Всего авиасообщением в Украину из Казахстана уже доставлено более 25 тонн гуманитарной помощи.

"Мы попросили вашей помощи, чтобы те рейсы, которые уходили за казахстанцами, которых ваше посольство эвакуировало из Украины, мы туда складывали груз", - сообщил посол.

Петр Врублевский. Фото: NUR.KZ

Спикер подчеркнул, что сбор помощи идет очень активно. Казахстанцы приносят к посольству лекарства, вещи для детей, игрушки, предметы первой необходимости, средства личной гигиены, одежду, обувь, продукты питания длительного хранения, пледы, спальные мешки и даже корм для домашних животных.

"Штаб гуманитарной поддержки Украины в Нур-Султане работает в режиме нон-стоп при посольстве Украины в Казахстане по адресу: улица Жылыой, 12. Передать помощь казахстанцы могут ежедневно с 8 до 20 часов.

По регионам мы уже собрали более тысячи волонтеров, которые, не жалея себя, в этом холоде астанинском, в Алматы и других регионах ведут работы по тому, чтобы собирать эту помощь, упаковывать и отправлять.

Правительство, вы знаете, выделило 1 млрд долларов - это серьезная поддержка.

Во-вторых, правительство помогает с регистрацией, отправкой груза, то есть технические моменты, без помощи правительства сами бы с этим не справились. За это я выражаю благодарность нашему правительству", - отметил организатор сбора помощи по Нур-Султану Рахимбек Абдрахманов.

Фура. Фото: NUR.KZ

Ранее сообщалось, что казахстанцы собрали 150 млн тенге в качестве гуманитарной помощи Украине.

А в начале этой недели глава государства Касым-Жомарт Токаев в беседе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь Украине медикаментами и другой необходимой продукцией.

Петр Врублевский. Фото: NUR.KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1960237-dve-fury-s-gumanitarnoy-pomoschyu-vyehali-iz-kazahstana-v-ukrainu-foto/