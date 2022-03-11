Греция примет часть украинских беженцев из Польши

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Министр по вопросам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис заявил, что они примут часть украинских беженцев, которые сейчас находятся в Польше, передает Ekathimerini.

В Польше, согласно данным сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сейчас находятся уже 1,4 млн украинцев.

Греция, в свою очередь, направит туда самолеты и автобусы, если кто-либо из беженцев захочет перебраться в их страну.

На данный момент греческое правительство может принять до 30 тысяч украинцев. Если число их будет превышено, Греция подаст заявку в ЕС об экстренном финансировании для покрытия расходов.

По словам Митаракиса, с начала конфликта в Украине к ним уже прибыли семь тысяч беженцев. Им сразу выдали вид на жительство на 12 месяцев.

Ранее в США заявили, что количество беженцев из Украины в ближайшее время может достичь четырех миллионов человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960207-gretsiya-primet-chast-ukrainskih-bezhentsev-iz-polshi/