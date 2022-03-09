Россия и Украина договорились о прекращении огня на 12 часов для эвакуации мирных жителей

Ирина Верещук. Кадр из видео: Facebook/Ирина Верещук

Россия и Украина договорились о прекращении огня на 12 часов с 09:00 (13:00 по Нур-Султану) до 21:00 (01:00 по Нур-Султану) часов по местному времени для эвакуации населения шестью гуманитарными коридорами. Об этом сообщила украинский министр Ирина Верещук в своем обращении.

"В полшестого утра мы получили уведомление от Российской Федерации о согласовании ранее предложенных нами маршрутов, а также направлении письма в "Красный Крест" с таким согласованием", - сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Гуманитарные коридоры открыты по направлениям Энергодар - Запорожье, Сумы - в направлении Полтавы, из Мариуполя в направлении Запорожья, Волноваха - в направлении города Покровск, Изюм - Лозовая.

В Киевской области из городов Буча, Ворзель, Ирпень, Бородянка, Гостомель в Киев через Стоянкц, Белгородку.

Верещук отметила, что особое внимание сосредоточено на городе Ворзель, где находится детский дом, в котором 50 детей и 26 человек персонала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959865-rossiya-i-ukraina-dogovorilis-o-prekraschenii-ognya-na-12-chasov-dlya-evakuatsii-mirnyh-zhiteley/