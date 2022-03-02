Вынесли технику на крупную сумму: предполагаемых мародеров задержали в Таразе

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

В Таразе раскрыта крупная кража, совершенная мародерами во время январских событий. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В январе текущего года было возбуждено уголовное дело по ст.188 ч.3 УК РК после совершения неизвестными лицами кражи на сумму 3,5 млн из торгового дома "Технодом", расположенного по улице Тауке хана в Таразе.

​В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить всех подозреваемых и задержать их. Правда, общее количество не сообщается.

​В департаменте полиции Жамбылской области отметили, что благодаря профессионализму сотрудников следственного подразделения и уголовного розыска на раскрытие преступления понадобилось не более трех дней.

Напомним, ранее стало известно, что крупный бизнесмен был среди организаторов массовых беспорядков в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958926-vynesli-tehniku-na-krupnuyu-summu-predpolagaemyh-maroderov-zaderzhali-v-taraze/