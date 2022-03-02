В Актобе задержали казахстанца, который протаранил полицейское оцепление во время январских беспорядков

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На онлайн-брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры сообщил о задержании в Актобе гражданина, который на автомобиле марки "ВАЗ" протаранил оцепление полицейских во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава службы спецпрокуроров Генпрокуратуры Ризабек Ожаров, установить гражданина удалось благодаря видеозаписям с мобильного телефона.

5 января гражданин И., управляя автомобилем "ВАЗ 21014", на большой скорости протаранил оцепление полицейских возле акимата.

"В результате 4 сотрудника полиции с переломами госпитализированы в больницу. За посягательство на жизнь сотрудников полиции гражданин И. с санкции суда взят под стражу", – сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, что ранее прокуратура озвучила данные по задержанным после беспорядков в Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958885-v-aktobe-zaderzhali-kazahstantsa-kotoryy-protaranil-politseyskoe-otseplenie-vo-vremya-yanvarskih-besporyadkov/