Второй борт вылетел в Польшу за казахстанцами, эвакуированными из Украины

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Из Атырау в польский город Катовице вылетел самолет, на борту которого обратно домой доставят казахстанцев, ранее эвакуированных с территории Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Как указали в ведомстве, вылет из Атырау состоялся в 10:13 по времени Нур-Султана. Самолет должен прибыть в аэропорт города Катовице примерно в 14:19 по времени Нур-Султана.

Напомним, что сегодня ночью из польского Катовице в Алматы прибыл первый рейс с казахстанцами, эвакуированными из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958595-vtoroy-bort-vyletel-v-polshu-za-kazahstantsami-evakuirovannymi-iz-ukrainy/