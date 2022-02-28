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Первый самолет с эвакуированными из Украины казахстанцами вылетел из Польши, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

"Борт вылетел из Катовице в 16:25 часов по времени Нур-Султана. На борту 175 пассажиров, из них 169 взрослых, 6 младенцев", - говорится в сообщении.

Ранее Берик Уали заявил, что президент внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины.

Также, в Комитете гражданской авиации сообщили расписание репатриационных рейсов для казахстанцев в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958443-samolet-s-kazahstantsami-vyletel-iz-polshi/