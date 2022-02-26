Интернациональный брак: как в этом случае будет происходить эвакуация из Украины

Иллюстративное фото: pexels.com

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства объяснил, как будет решаться вопрос эвакуации казахстанцев в случае интернационального брака или утери документов, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что на сегодня, 26 февраля, поступило 528 обращений об эвакуации из Украины от казахстанцев.

Он объяснил, как будет осуществляться эвакуация в случае межнациональных браков.

"Если один из членов семьи является гражданином РК, а супруг или супруга является гражданином Украины, то тоже мы этот вопрос решаем. Только граждан Украины – мужчин, не выпускают из страны, поэтому женщинам-гражданам РК придется возвращаться сами в Казахстан", – сказал Смадияров.

Прокомментировал он и вопрос о том, как быть тем, кто потерял документы.

"Если у гражданина Казахстана отсутствует документ либо он потерял паспорт, он может предъявить копию удостоверения либо другого документа удостоверяющего личность, и мы в ускоренном режиме по базам его проверяем, что он на самом деле является нашим гражданином, и ему выдаем свидетельство на возвращение, там же на месте, в посольстве. В этом проблем мы не видим, поможем", – резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что первый репатриационный рейс из Украины могут перенести с 26 на 27 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958145-kak-budut-evakuirovat-iz-ukrainy-kazahstantsev-v-internatsionalnom-brake-poyasnili-v-mide/