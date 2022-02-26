Токаев провел совещание Совбеза на фоне обострения ситуации в Украине

Касым-Жомарт Токаев проводит совещание Совбеза. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Под председательством главы государства в Акорде состоялось оперативное совещание Совета безопасности, в повестку которого были вынесены актуальные темы международной безопасности.

Рассмотрены вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины в контексте обеспечения стабильного социально-экономического развития Казахстана.

По итогам заседания президентом были поставлены конкретные задачи, даны поручения государственным органам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958135-tokaev-provel-soveschanie-sovbeza-na-fone-obostreniya-situatsii-v-ukraine/