Медведев допустил возврат смертной казни в России на фоне санкций

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Astakhov/Sputnik/AFP/Getty Images

Зампред российского совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице "ВКонтакте" высказался о персональных санкциях, вводимых в отношении него и других членов Совбеза иностранными государствами.

Сперва Медведев высказался об операции, проводимой Россией в Украине.

"Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объеме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России. Ни больше, ни меньше", – отметил зампред Совбеза РФ.

Также он порассуждал о вероятных причинах вводимых санкций.

"Принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России. А еще – в надежде оправдаться за позорные решения, типа трусливого бегства из Афганистана", – написал Медведев.

Также зампред российского совбеза отметил, что санкции "могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели".

"В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключенный мною с Бараком Обамой и продленный Владимиром Путиным с действующим главой США.

Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами? Как-то несолидно выходит.

Да, и дипотношения в принципе не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты – продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику", – сказал Медведев.

Он считает, что в таких условиях имеется хорошая возможность восстановить в России такой вид наказания, как смертная казнь.

"Это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", – написал он.

По мнению Медведева, "симметрично" нужно отвечать и на арест счетов российских граждан за рубежом.

"На такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях", – заключил он.

Напомним, днем ранее Евросоюз включил в санкционные списки президента России Владимира Путина, главу российского МИДа Сергея Лаврова и других высокопоставленных лиц страны. В них также числился Дмитрий Медведев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958141-medvedev-dopustil-vozvrat-smertnoy-kazni-v-rossii-na-fone-sanktsiy/