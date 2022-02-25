Еще один транзитный путь из Украины предложили оставшимся в стране казахстанцам

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В официальном Telegram-канале посольства Казахстана в Украине опубликовали еще один вариант возвращения наших граждан на родину. Казахстанцам предлагается выехать из Украины через Молдову.

"Уважаемые граждане Республики Казахстан!

Граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории Одесской области Украины, могут покинуть страну через Республику Молдова (пограничные переходы Старо-Казачья, Паланка, Тудора и Серпневое-1).

Рекомендуем определить оптимальный маршрут самостоятельного следования до границы Украины и Молдовы.

Посольство Республики Казахстан в Республике Молдове тел. +373 61 070 550, +373 60 601 676, +373 69 474 722.

Почетный консул РК в Молдове Роман Станков, тел. +373 788 22 222", – сообщили в посольстве.

Также в посольстве сообщили, что прорабатываются дополнительные маршруты и рейсы для эвакуации казахстанских граждан. Тем не менее, передвижение между регионами Украины затруднено.

"В настоящее время одними из трудностей являются ограничение передвижения между регионами Украины, не везде работают продуктовые магазины, затруднены операции по банковским картам, не функционирует общественный транспорт.

В этой связи просим оставаться по возможности на местах пребывания и сохранять спокойствие", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Air Astana назвала точную дату специального рейса через Польшу для казахстанцев в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957998-esche-odin-tranzitnyy-put-iz-ukrainy-predlozhili-ostavshimsya-v-strane-kazahstantsam/