Издание NYT предположило, что Россия легализует криптовалюту для смягчения удара от санкций

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Издание The New York Times предположило, что Россия движется в сторону возможной легализации криптовалют, чтобы смягчить удар от санкций Запада.

Газета привела в пример события 2014 года в Украине. Тогда западная сторона наложила на Россию жесткие ограничения. Это привело к "сокрушительному удару" по российской экономике.

"По оценкам экономистов санкции, введенные западными странами, обходятся России в 50 миллиардов долларов ежегодно. С тех пор глобальный рынок криптовалют и других цифровых активов резко вырос", - говорится в публикации.

Поэтому важным в этой ситуации для России станут именно цифровые активы. В связи с этим, издание советует инвесторам криптовалюты быть бдительнее.

Тем временем Грузия сообщила, что не будет вводить санкции против России.

А глава Минфина Франции на пресс-конференции со своим коллегой Брюно Ле Мэром объявил о "прекращении" связей с российским бизнесом.

Также жители украинских городов сообщили о выстрелах и боях прямо на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958006-izdanie-nyt-predpolozhilo-chto-rossiya-legalizuet-kriptovalyutu-dlya-smyagcheniya-udara-ot-sanktsiy/