Зеленский выступил с очередным обращением к народу Украины

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу страны. Его слова приводятся на официальном сайте Офиса президента Украины.

Ниже приводим полный текст обращения Владимира Зеленского.

"Граждане Украины.

Что мы слышим сегодня? Это не просто взрывы ракет, бои, гул авиации. Это звук нового железного занавеса, опускающегося и закрывающего Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача – чтобы этот занавес проходил не по нашей, украинской, территории, а дома у россиян.

Украинская армия, наши пограничники, силы полиции и специальных служб остановили вражеские атаки. На языке конфликта это можно назвать оперативной паузой.

На Донбассе наши Вооруженные Силы действуют на отлично, Харьковское направление – очень сложное, силы для защиты города работают, они надежные, они – наши ребята. Самая проблемная ситуация сегодня на юге. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя.

На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. Надежно построена оборона в Житомирской области. Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение.

Да, к сожалению, у нас есть потери, потери наших героев. Да, захвачены в плен российские бойцы. Некоторым из них наши врачи оказывают помощь – тем, кто сдался в плен. Уничтожено много российской авиации и много бронированной техники.

Да, мы видим, что многие россияне шокированы происходящим. Некоторые россияне уже призывают в соцсетях, что они против войны. Мы видим это. Но руководство Российской Федерации это вряд ли увидит. Поэтому просьба.

Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, если вы понимаете, что вы наступаете на независимую страну, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту своей страны.

Мы – украинцы. Мы находимся на своей земле. Вы – россияне. Теперь ваши военные начали войну. Войну в нашем государстве. Я очень хотел бы, чтобы вы высказывались на Красной площади или где-то еще на улицах вашей столицы, в Москве, в Петербурге и в других городах России. Не только в инстаграме – это очень важно.

Что мы видим на этот час? Россия для мирового сообщества превращается в аналог так называемой "ДНР" – это полная изоляция.

Я на постоянной связи с лидерами стран-партнеров и международных организаций. Россия уже начала получать первые санкции из большого пакета санкций, самых мощных в мировой истории.

Никому не удастся убедить или заставить нас, украинцев, отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но, похоже, российское руководство пытается это сделать за счет уничтожения потенциала их страны. Все, что было сделано Россией с 2000 года, может быть просто сожжено в прямом эфире на глазах у всего мира.

Мы подчеркиваем, что не Украина выбрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь к миру.

Что делать украинцам? Помогайте национальной защите. Вставайте в ряды Вооруженных Сил Украины и подразделений территориальной обороны. Любой гражданин с боевым опытом будет сейчас полезен. Именно от вас и всех нас зависит, удастся ли врагу продвинуться дальше на территорию нашего независимого государства. Помогайте, пожалуйста, волонтерскому сообществу и медицинской системе, например, донорством крови. Политикам и руководителям общин – помогайте людям, обеспечивайте нормальность жизни на местах настолько, насколько это возможно. Каждый должен заботиться о своих близких и заботиться о соседях или знакомых, которые в этом нуждаются. Обязанность журналистов, важная обязанность – защищать демократию и свободу Украины.

Я поговорил сегодня со многими лидерами – Великобритании, Турции, Франции, Германии, ЕС, США, Швеции, Румынии, Польши, Австрии и другими.

Если вы, уважаемые европейские лидеры, уважаемые мировые лидеры, лидеры свободного мира, нам сегодня мощно не поможете, то завтра война постучится в ваши двери.

Слава Вооруженным Силам Украины!

Слава Украине!", – сказал Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957826-zelenskiy-vystupil-s-ocherednym-obrascheniem-k-narodu-ukrainy/