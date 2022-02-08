Все школьники Казахстана вернутся к традиционному формату обучения с 14 февраля

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На заседании МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане было решено перевести всех школьников страны на офлайн-формат обучения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МОН РК.

На заседании МВК был рассмотрен вопрос о переходе школ на полноценный офлайн-формат обучения. В итоге с 14 февраля учащиеся всех классов снова смогут посещать школы.

В МОН также напомнили, что по итогам предыдущего заседания МВК с 24 января было решено перевести на офлайн-обучение школы до 600 учащихся.

В школах с более 600 учащимися офлайн-обучение проводилось преимущественно для учеников 1-4 классов с загруженностью не более 50%.

Что касается учеников 5-11 классов, администрациям школ было рекомендовано учитывать желание родителей обучать детей в традиционном формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955110-vse-shkolniki-kazahstana-vernutsya-k-traditsionnomu-formatu-obucheniya-s-14-fevralya/