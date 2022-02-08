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Еще один регион Казахстана вышел из "красной" зоны по COVID-19

Женщина в красной куртке и маске идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Еще в одном регионе Казахстана улучшилась эпидситуация - Атырауская область перешла в "желтую" зону. Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Атырауская область покинула "красную" зону и присоединилась к Жамбылской области в "желтой" зоне.

Актуальная на утро 8 февраля матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

  • в "красной" зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
  • в "желтой" зоне находятся Атырауская и Жамбылская области;
  • в "зеленой" зоне - Шымкент, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

Отметим, последнюю неделю в Казахстане наблюдается снижение заболеваемости КВИ - сегодня сообщалось о 2004 новых зараженных, что на 1649 случаев меньше, чем днем ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955045-esche-odin-region-kazahstana-vyshel-iz-krasnoy-zony-po-covid-19/

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