Как будут учиться казахстанские школьники: главный санврач подписал новое постановление

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Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях образования. Документ опубликован на официальном сайте КСЭК МЗ РК.

Главный санврач постановил определить следующий формат обучения:

в дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах);

по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах); в общеобразовательных школах («красная» зона):

начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате; до 600 учащихся включительно – в штатном формате; свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

во внешкольных организациях (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах) – в штатном формате;

в ВУЗах и колледжах ("красная" зона) в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику, лекции онлайн.

Кроме того, согласно постановления, допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Также документ регламентирует алгоритм изменения статуса в приложении Ashyq.

У лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов со статусом "инфицирован" - код U07.1, "красный" статус сохраняется до истечения 10 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 10 дней данные лица переводятся в "зеленый" статус, который сохраняется в течение последних 3 месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени.

У инфицированных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19 (проведенного не ранее 7 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19), «красный» статус сохраняется до истечения 7 дней с момента получения положительного результата.

Лица с "желтым" статусом (или близкие контактные) переводятся в "синий" по истечении 10 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19 (проведенного не ранее 7 дней со дня контакта), "желтый" статус сохраняется до истечения 7 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.

У контактных лиц при отсутствии признаков COVID-19 и при наличии документального подтверждения о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, а также переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев, "зеленый" статус сохраняется.

В случае получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 до истечения 10 дней с момента получения первого положительного тестирования, "красный" статус сохраняется в течении 10 дней со дня получения первого положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19.

Документ вступает в силу 21 января ткущего года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, что теперь казахстанцев, прибывших в страну через пункты пропуска на автопереходах без ПЦР-справки, будут помещать в карантинные стационары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952422-kak-budut-uchitsya-kazahstanskie-shkolniki-glavnyy-sanvrach-podpisal-novoe-postanovlenie/