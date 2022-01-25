Более 600 млн тенге Казахстан потратит на Олимпиаду в Пекине

Иллюстративное фото: olympic.kz

На онлайн-брифинге СЦК генсекретаря НОК спросили о расходах Казахстана на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации генсекретаря НОК Андрея Крюкова, на саму поездку в Пекин в бюджете заложено 228 млн тенге. Однако, эта сумма в итоге будет меньше – поскольку число людей в делегации будет уменьшено.

«Касательно непосредственной подготовки к Олимпиаде – около 400 млн тенге», - добавил спикер.

Сообщается, что в состав казахстанской сборной вошли 34 спортсмена, которые будут участвовать в восьми видах спорта. Команда вылетит в Китай 27 января чартерным рейсом Air Astana из Нур-Султана с остановкой в Алматы.

Напомним, что на прошлой неделе Олимпийский комитет Казахстана представил форму сборной страны на Олимпиаде

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952909-bolee-600-mln-tenge-kazahstan-potratit-na-olimpiadu-v-pekine/