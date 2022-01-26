"Все прошло по плану": конькобежец Дмитрий Морозов рассказал о подготовке к ОИ-2022

Дмитрий Морозов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский конькобежец Дмитрий Морозов поделился мыслями о предстоящей Олимпиаде-2022 в Пекине, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

По словам спортсмена, ситуация с коронавирусом никак не отразилась на подготовке к зимним Играм-2022.

"Свои выступления в этом сезоне я оцениваю отлично, получилось завоевать две лицензии на Олимпийские игры. В этом году ситуация с коронавирусом никак не отразилась на нашей летней и предолимпийской подготовке. Все прошло по плану.

Все старты были запоминающимися, так как каждый из них был ступенью в борьбе за олимпийские лицензии. Отдельно я хотел бы выделить чемпионат четырех континентов, где мне удалось завоевать золотую медаль на дистанции 1500 метров. Я очень доволен этим результатом.

Сейчас мы находимся на карантине в ледовом дворце "Алау". У нас все хорошо. Главное, есть доступ на лед, что позволяет нам продолжать тренировки в отличных условиях. Свою физическую форму оцениваю хорошо, мы настроены оптимистично и готовы приложить все усилия на предстоящей Олимпиаде" - заявил Морозов.

Напомним, что на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят пять казахстанских конькобежцев. Помимо Дмитрия Морозова на лед выйдут Иван Аржаников, Денис Кузин, Надежда Морозова и Екатерина Айдова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953106-vse-proshlo-po-planu-konkobezhets-dmitriy-morozov-rasskazal-o-podgotovke-k-oi-2022/