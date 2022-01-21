Генпрокуратура опубликовала номера для жалоб казахстанцев на полицейских

Иллюстративное фото: Facebook / Ерлан Тургумбаев

Генпрокуратура РК опубликовала номера телефонов дежурных прокуроров, к которым казахстанцы могут обратиться по вопросам нарушения прав со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов. Список появился на официальном сайте надзорного органа.

По номерам, представленным ниже, казахстанцы могут обратиться по вопросам нарушения прав со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов при доставлении, задержании либо расследовании уголовных дел.

Нур-Султан: Жумагулов Азамат Болатович - 8-701-059-77-00, 8-7172-71-24-98; Алматы: Курманов Азамат Сейтканович - 8-708-000-80-00, 8-7272-65-03-95; Шымкент: Базарбаев Нариман Сайдинганиевич - 8-777-402-32-98, 8-7252-53-91-84; Алматинская область: Абдрахманов Маулен Акбаевич - 8-701-757-36-27, 8-7282-24-18-92; Восточно-Казахстанская область: Исабаев Дархан Галымович - 8-702-704-49-99 8-7232-24-54-82; Жамбылская область: Сатыбалдиев Дархан Муратович - 8-771-889-00-99, 8-7262-45-43-79, 8-7262-45-15-01; Кызылординская область: Абдуманов Азат Бауржанович - 8-747-577-99-00, 8-7242-27-77-47; Туркестанская область: Тыныбеков Нургали Айдарбекович - 8-707-700-32-86, 8-7253-34-10-11; Акмолинская область: Бекенов Самат Амангельдинович - 8-708-749-13-43, 8-7162-25-02-99; Карагандинская область: Кульбаев Салауат Ертаргинович - 8-775-123-37-43, 8-7212-35-35-33; Костанайская область: Муканов Ернар Асылбекович - 8-775-351-85-85, 8-7142-54-55-15; Павлодарская область: Омаргалиев Ануар Булатович - 8-705-601-71-63, 8-7182-31-50-69; Актюбинская область: Суюнгарин Максат Жангельдиевич - 8-775-618-55-23, 8-7132-90-12-14; Мангистауская область: Аманқұл Сержан Құттыммұратұлы - 8-701-888-38-87, 8-7292-42-34-10; Атырауская область: Мухтаров Ерлан Ғабдықалықұлы - 8-701-471-00-00, 8-7122-27-07-83; Западно-Казахстанская область: Урынгалиев Серик Наурызгалиевич - 8-777-184-81-84, 8-7112-50-79-74; Северо-Казахстанская область: Есимов Алим Салимович - 8-701-227-91-45, 8-7152-46-21-43.

На действия военнослужащих можно пожаловаться, позвонив в Главную военную прокуратуру, Серикову Дулату Мирболатовичу, по номерам телефонов 8-776-193-90-22 и 8-7172-71-28-46.

Ранее МВД также опубликовало номера телефонов, по которым казахстанцы могут пожаловаться на действия полицейских.

"МВД официально заявляет, что проверка, а также осмотр сотовых телефонов граждан без их согласия либо при отсутствии санкции суда запрещена", - отмечали в министерстве.

Вчера глава алматинской полиции Канат Таймерденов сообщил, что в департамент продолжают поступать жалобы от граждан на незаконные действия и превышение полномочий некоторыми полицейскими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952263-opublikovany-nomera-prokurorov-kotorym-kazahstantsy-mogut-pozhalovatsya-na-politseyskih/