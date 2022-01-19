Иллюстративное фото: Максим Золотухин

После отмены режима ЧП и комендантского часа аэропорт Алматы вернулся к штатному режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Алматы с 00:00 19 января международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном режиме.

Напоминаем, что доступ на территорию аэропорта на автотранспорте временно ограничен", - говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

Сегодня, 19 января, во всем Казахстане перестал действовать режим ЧП и комендантский час. Тем не менее, в Алматы и Алматинской области все еще сохраняется "красный" уровень террористической опасности.

Отметим, что после отмены режима ЧП в южной столице также было продлено время работы общественного транспорта.

Напомним, аэропорт Алматы был захвачен в ночь с 5 на 6 января, однако позже был освобожден в ходе спецоперации. Несколько дней после погромов аэропорт был временно закрыт.

Первый после беспорядков рейс вылетел из аэропорта Алматы лишь 13 января. Тогда же сообщалось, что внутренние и международные рейсы осуществляются лишь с 8 часов утра до 9 часов вечера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951844-aeroport-almaty-vernulsya-k-shtatnomu-rezhimu-raboty/