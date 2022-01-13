Аэропорт Алматы возобновил полеты впервые после беспорядков (фото)

Первый рейс вылетел из аэропорта Алматы, захваченного и разгромленного во время беспорядков в южной столице. Фотографии из авиагавани и расписание рейсов опубликованы в официальном Telegram-канале МИИР РК.
Первый рейс после возобновления работы аэропорта Алматы вылетел по маршруту Алматы - Нур-Султан.
"Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00 согласно времени расписания полетов авиакомпании", - сообщили в министерстве.
На сегодня, 13 января, планируется выполнение следующих рейсов из южной столицы в Нур-Султан:
Air Astana
- КС-601 Алматы (10:40) - Нур-Султан (12:25);
- Нур-Султан (13:25) - Алматы (15:05);
- КС-609 Алматы (16:10) - Нур-Султан (17:55);
- Нур-Султан (18:55) - Алматы (20:35).
SCAT
- DV-713 Алматы (12:00) - Нур-Султан (13:40);
- DV-714 Нур-Султан (14:40) - Алматы (16:05).
Qazaq Air
- IQ-353 Алматы (06:55) - Нур-Султан (08:55);
- IQ-354 Нур-Султан (09:35) - Алматы (11:25).
Напомним, аэропорт Алматы был захвачен в ночь с 5 на 6 января, однако в ходе спецоперации воздушная гавань была освобождена.
Несколько дней после погромов аэропорт был временно закрыт. Ранее в акимате рассказали, в каком состоянии он находится.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950886-aeroport-almaty-vozobnovil-polety-vpervye-posle-besporyadkov-foto/