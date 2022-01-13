Аэропорт Алматы возобновил полеты впервые после беспорядков (фото)

Аэропорт Алматы. Фото: Telegram-канал МИИР РК

Первый рейс вылетел из аэропорта Алматы, захваченного и разгромленного во время беспорядков в южной столице. Фотографии из авиагавани и расписание рейсов опубликованы в официальном Telegram-канале МИИР РК.

Первый рейс после возобновления работы аэропорта Алматы вылетел по маршруту Алматы - Нур-Султан.

"Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00 согласно времени расписания полетов авиакомпании", - сообщили в министерстве.

На сегодня, 13 января, планируется выполнение следующих рейсов из южной столицы в Нур-Султан:

Air Astana

КС-601 Алматы (10:40) - Нур-Султан (12:25);

Нур-Султан (13:25) - Алматы (15:05);

КС-609 Алматы (16:10) - Нур-Султан (17:55);

Нур-Султан (18:55) - Алматы (20:35).

SCAT

DV-713 Алматы (12:00) - Нур-Султан (13:40);

DV-714 Нур-Султан (14:40) - Алматы (16:05).

Qazaq Air

IQ-353 Алматы (06:55) - Нур-Султан (08:55);

IQ-354 Нур-Султан (09:35) - Алматы (11:25).

Напомним, аэропорт Алматы был захвачен в ночь с 5 на 6 января, однако в ходе спецоперации воздушная гавань была освобождена.

Несколько дней после погромов аэропорт был временно закрыт. Ранее в акимате рассказали, в каком состоянии он находится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950886-aeroport-almaty-vozobnovil-polety-vpervye-posle-besporyadkov-foto/