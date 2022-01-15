Алматинское метро возобновит работу с 17 января

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Алматинское метро вновь начнет работать уже с понедельника, 17 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как указали в акимате, метро будет работать по графику с 7 часов утра до 9 часов вечера. Поезда будут двигаться с интервалом в 13 минут в обычное время и в 10 минут в часы пик.

Помимо этого, с 17 января общественный транспорт, в том числе троллейбусы и пригородные маршруты, также начнет курсировать до 21:00.

Таким образом, обновленный график работы общественного транспорта выглядит так:

городские маршруты: с 08:00 до 21:00;

пригородные маршруты: с 09:00 до 21:00.

Напомним, сегодня в комендатуре города Алматы рассказали, сколько человек были задержаны после беспорядков.

Кроме того, с 13 января свою работу после беспорядков возобновил алматинский аэропорт.

Также отметим, что режим ЧП в городе все еще действует и согласно указу президента продлится до полуночи 19 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951319-almatinskoe-metro-vozobnovit-rabotu-s-17-yanvarya/