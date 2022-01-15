17-летнего парня поймали с крадеными смартфонами в Алматы

Смартфоны. Фото: facebook.com/pressalmaty

17-летнего парня подозревают в ограблении ломбарда во время беспорядков в городе Алматы. Начальник городского Департамента полиции Канат Таймерденов сообщил об этом на своей официальной странице в Facebook.

Как указано в сообщении Таймерденова, на съемной квартире в микрорайоне "Калкаман" у 17-летнего парня обнаружили смартфоны, предположительно, украденные во время беспорядков в одном из алматинских ломбардов.

В Управлении полиции Наурызбайского района уточнили, что ломбарду, расположенному по проспекту Райымбека, был нанесен ущерб, который потерпевшая сторона оценила в 2 млн тенге.

Вещественные доказательства по делу изъяли, досудебное расследование проводится по статье 188, часть 3 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.

Напомним, что сегодня в комендатуре Алматы рассказывали, сколько человек были задержаны после погромов в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951309-17-letnego-parnya-poymali-s-kradenymi-smartfonami-v-almaty/