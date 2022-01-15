Токаев поручил установить точное число погибших в ходе беспорядков

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с руководителями уполномоченных государственных органов. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В мероприятии приняли участие первые руководители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство Администрации президента и аппарата Совета безопасности.

Главе государства было доложено о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений.

Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях.

Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил Специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.

Президент подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий.

Ранее президент поручил установить степень вины тех, кто не совершил серьезных преступлений во время беспорядков.

"Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", – сказал президент.

Позже пресс-секретарь президента разъяснил его слова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951310-tokaev-provel-soveschanie-s-rukovodstvom-silovyh-struktur/