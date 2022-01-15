Аймагамбетов: Детям силовиков, погибших во время беспорядков, предоставят гранты

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Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что детям военнослужащих, погибших во время беспорядков в Казахстане, предоставят гранты на обучение в вузах и колледжах. Об исполнении поручений президента Токаева он рассказал на своей официальной странице в Facebook.

Аймагамбетов напомнил, что Министерству образования и науки РК было поручено обеспечить доступ к качественному образованию.

В рамках выполнения поручений ведомство планирует предоставить гранты на обучение в вузах и колледжах детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, погибших во время беспорядков в Казахстане.

"Уверен, что такая поддержка со стороны государства является необходимой мерой, мы все во время недавних трагических событий были свидетелями героизма людей, защищавших граждан ценой собственной жизни", - написал министр.

Задачи, о которых говорилось выше, перед новым правительством Казахстана поставил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления в мажилисе 11 января.

Накануне президент дал Генпрокуратуре новые поручения, связанные с событиями "трагического января". Позже разъяснения по этому поводу дал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951286-aymagambetov-detyam-silovikov-pogibshih-vo-vremya-besporyadkov-predostavyat-granty/