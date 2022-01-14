Токаев дал поручение Генпрокуратуре в связи с событиями "трагического января"

Задержания во время беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter-аккаунте высказался о трагических событиях в Казахстане - по данным президента, после беспорядков в Алматы было задержано около 2 тыс. человек.

"Во время событий "Трагического января" и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом.

По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", - написал президент.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что после массовых беспорядков в Алматы было возбуждено 494 уголовных дела.

Хронологию беспорядков в Казахстане можно прочитать здесь.

Подробнее о ситуации в стране к этому часу читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951265-tokaev-dal-porucheniya-genprokurature-v-svyazi-s-sobytiyami-tragicheskogo-yanvarya/