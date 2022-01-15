Ержан Казанбаев возглавил Комитет торговли

Ержан Казанбаев. Фото: facebook.com/mtiqz

Ержан Казанбаев назначен председателем Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

"Приказом заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан Казанбаев Ержан Калдыбаевич назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", – говорится в сообщении министерства.

Ержан Казанбаев родился 28 февраля 1983 года в городе Алматы. Окончил Алматинский технологический университет и Абердинский университет (Великобритания).

Трудовой путь начал в 2008 году в качестве комплаенс-контролера АО "Экспресс Банк".

В 2009 году – генеральный директор по финансовым вопросам ТОО "Алматылифт".

В период с 2010 по 2012 год – эксперт Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли РК.

С 2012 по 2013 год – руководитель управления Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С 2013 по 2019 год – заместитель и директор Департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2019 по 2020 год – заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан.

С 2020 года – вице-министр торговли и интеграции Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951303-erzhan-kazanbaev-naznachen-predsedatelem-komiteta-torgovli/