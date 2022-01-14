Пресс-секретарь Токаева объяснил его поручение Генпрокуратуре о смягчении наказания

Полиция во время беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Берик Уали на своей странице в Facebook разъяснил последнее поручение президента Генеральной прокуратуре.

Сегодня глава государства поручил Генпрокуратуре установить степень вины задержанных за различные правонарушения лиц, участвовавших в событиях "Трагического января".

"Президент полагает возможным в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания. Участники мирных демонстраций, считает президент, не должны преследоваться в уголовном порядке.

Его принципиальная позиция – мирные собрания и митинги должны проводиться в соответствии с законом, который предусматривает всего лишь уведомительный характер таких мероприятий. Митинги и собрания могут теперь проводиться в центральных районах городов. Это большой шаг вперед в продвижении демократии в нашей стране", - написал Уали.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что после массовых беспорядков и атаки Алматы было возбуждено почти 500 уголовных дел.

По данным комендатуры Алматы, на утро 14 января в городе задержали больше 2 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951273-press-sekretar-tokaeva-obyasnil-ego-poruchenie-genprokurature-o-smyagchenii-nakazaniya/