Маленький казахстанец подбежал пожать руку военному (фото)

Фото: Otyrar.kz

Фото, на котором ребенок жмет руку солдату, умилило пользователей соцсетей. Как оказалось, снимок сделали 7 января после беспорядков в Шымкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

Выяснилось, что на фото запечатлен военнослужащий в/ч 6698 Национальной гвардии Шахрух Хасанов. Мужчина служит уже 10 лет, женат и воспитывает двоих детей.

В Национальной гвардии РК сообщили, что ефрейтор был на смене и охранял территорию административно-делового центра Шымкента. К нему подбежал ребенок и протянул руку, такое бывает часто.

"Мальчик подбежал к бойцу, протянул руку и поздоровался, детям интересно, они всегда подходят. Наши солдаты никогда им не отказывают", - пояснили в Национальной гвардии РК.

Напомним, ранее сообщалось, что больше 3,5 тысяч человек задержали в Шымкенте после погромов.

Гвардеец, участвующий в охране правопорядка, рассказал о произошедших событиях. По словам бойца, он видел у протестующих оружие, они забирали у солдат каски и щиты, нападая толпой на одного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951040-malenkiy-kazahstanets-podbezhal-pozhat-ruku-voennomu-foto/