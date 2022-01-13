"Забирали каски и щиты, толпой нападая на одного": гвардеец о беспорядках в Шымкенте

Багдаулет Тулебек. Фото: NUR.KZ

О том, что произошло в начале января, многие вспоминать не хотят. Боец воинской части 6506 Национальной гвардии в Шымкенте рассказывает, что стал свидетелем событий, напоминающих фильмы ужасов, передает корреспондент NUR.KZ.

Командир 2-го батальона в/ч 6506 Национальной гвардии РК Багдаулет Тулебек говорит, что изначально на митинг вышли жители, которые вели себя вполне адекватно, но уже вечером 5 января начались беспорядки.

"Сначала мы не мешали, наоборот, охраняли митингующих, чтобы они спокойно высказали свое мнение. Но то, что было потом, это уже другая история. Некоторые люди, я не знаю, что они употребляли, были явно не в себе. Они начали нападать на акимат, кидать камни, палки. И у многих были "коктейли Молотова", - рассказывает Багдаулет Тулебек.

Гвардеец отметил, что к вечеру уже начали подходить люди с оружием, на призы остановиться они никак не реагировали.

Фото: NUR.KZ

"Они начали подходить к акимату, это были не мирные жители, а недоброжелатели. Мы следили за спокойствием и безопасностью народа. В моем понимании, это были точно не мирные люди, а те, кто использовал митинг, как ширму", - считает командир 2-го батальона в/ч 6506.

По его словам, недоброжелатели пытались вступить в контакт с бойцами и просили перейти на их сторону.

"Некоторые что-то пытались говорить, кричали. Потом начали кидать камни и стрелять. У нас есть спецобмундирование. Лично мне попало, но ничего страшного. Есть бойцы, кто получил разные травмы.

Я видел у многих оружие, обрезы и охотничьи ружья. Они забирали каски и щиты, толпой нападая на одного. Что в таком случае солдат может сделать? Тем более, было около 5 тысяч человек", - вспоминает боец.

Военнослужащий отметил, когда бандиты начали применять силу, поступил приказ их оттеснять.

"Когда мы начали давать отпор, митингующие стали убегать. Мы применяли водометы, слезоточивый газ. Мы и сейчас охраняем покой наших граждан и будем это делать дальше. Желаю, чтобы такого больше не повторялось", - сказал он.

Напомним, ранее фельдшер скорой помощи рассказал, как работали медики в дни беспорядков и погромов в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951026-zabirali-kaski-i-schity-tolpoy-napadaya-na-odnogo-gvardeets-o-besporyadkah-v-shymkente/