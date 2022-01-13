Люди пытались проехать с оружием через блокпосты в Нур-Султане (фото, видео)

Оружие. Фото: instagram.com/police_nur_sultan

В столичной комендатуре рассказали о работе правоохранителей на блокпостах и о случаях задержания граждан с оружием. Об этом говорится на официальной странице ДП города Нур-Султан в Instagram.

Как заверил комендант города, ситуация в столице на данный момент находится под полным контролем. По периметру города круглосуточно работают 6 блокпостов. Комендантский час действует с 23:00 до 07:00.

Полицейские в период ЧП проводят обход жилых массивов. На данный момент проверено уже 4649 единиц съемного жилья и 420 хостелов. В ходе проверок выявлено 1372 нарушения миграционного законодательства, выдворены из страны 38 иностранцев.

За нарушение режима ЧП по статье 476 КоАП РК к ответственности привлекли 318 лиц, из них 30 арестованы и 137 оштрафованы. Пресечено 10 фактов вождения в состоянии алкогольного опьянения, все водители по решению суда арестованы.

"В этот сложный период недопустима беспечность со стороны граждан. Напоминаю, что в период ЧП запрещена реализация алкогольной продукции. Нарушители будут выявлены и понесут строгое наказание вплоть до лишения лицензии", - сказал столичный комендант Ержан Саденов.

Особое внимание уделяется блокпостам: с момента их развертывания проверено около 50 тысяч авто. В результате этого по городу Нур-Султан и на блокпостах изъято 2 гладкоствольных оружия "Сайга", учебно-тренировочная граната "РГД-5", пистолет марки "CZvz.27", травматический пистолет, бронежилет, боеприпасы, 11 бит, 5 резиновых палок, кастеты, дубинки, ножи, аэрозольный пистолет, наручники и перцовый баллончик.

По всем фактам проводится проверка.

Также на блокпостах было пресечено 2 факта незаконного хранения наркотиков.

Кроме того, полицейские поймали двоих подозреваемых в кражах.

В первом эпизоде полицейские остановили авто, в ходе проверки которого был установлен 26-летний пассажир, подозреваемый в совершении кражи. По данным стражей порядка, в июне прошлого года он совершил кражу в Павлодаре.

Во втором эпизоде был изобличен и задержан 36-летний пассажир другой автомашины, который совершил аналогичное преступление в Караганде.

Подозреваемых в итоге передали инициаторам розыска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950998-lyudi-pytalis-proehat-s-oruzhiem-cherez-blokposty-v-nur-sultane-foto-video/