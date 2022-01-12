Офисы ЕНПФ возобновили работу в Алматы и Кызылординской области

Офис ЕНПФ. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Офисы обслуживания ЕНПФ вновь заработали в Алматы и Кызылординской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что в период ЧП (до 19 января включительно) режим обслуживания клиентов во всех филиалах, а также работа call-центра ЕНПФ будет вестись с 09:00 до 16:00.

"С 12 января 2022 года возобновляется очный режим обслуживания в отделении филиала в Алматы по адресу ул. Шевченко, 80, а также прилегающих к Алматы центрах обслуживания в городах Есик, Капшагай, Каскелен, Отеген батыр, Талгар и в селе Узынагаш", - говорится в сообщении пресс-службы ЕНПФ.

Кроме того, представители фонда сообщили, что в штатном режиме вновь будут работать офисы обслуживания в Кызылординской области.

Услуги ЕНПФ в режиме онлайн доступны в зависимости от регионального подключения к интернету, добавили в пресс-службе.

Напомним, что спецЦОНы остаются закрытыми в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Приостановлена работа и алматинского метрополитена.

Ранее мы рассказывали, когда возобновит свою работу аэропорт Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950817-ofisy-enpf-vozobnovili-rabotu-v-almaty-i-kyzylordinskoy-oblasti/