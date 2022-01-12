Свертки с наркотиками нашли у подозреваемых в мародерстве в Алматы

Задержание. Кадр из видео: информцентр комендатуры города Алматы

Группу предполагаемых мародеров задержали в Алматы. Полицейские считают, что подозреваемые также могут быть закладчиками наркотиков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на информцентр комендатуры города.

Пятерых человек в возрасте от 21 до 27 лет задержали сотрудники УП Алмалинского района. Среди задержанных - две девушки. По версии следствия, подозреваемые делали закладки наркотических средств.

Уточняется, что жили они в съемной квартире. В ходе ее обыска обнаружен и изъят синтетический наркотик, расфасованный для розничной реализации, а также найдена цифровая техника, предположительно, добытая фигурантами посредством мародерства.

"Всего обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела свыше 70 магнитных свертков с порошкообразным веществом, а также процессоры и мониторы от компьютеров, ноутбуки, телевизоры, проекторы, клавиатуры, шлем для виртуальных игр, носимые вещи, а также военизированная амуниция", - уточнили стражи порядка.

Подозреваемых взяли под стражу. Кроме того, их личности проверяются на причастность к другим противоправным действиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950745-svertki-s-narkotikami-nashli-u-podozrevaemyh-v-maroderstve-v-almaty-video/