Будет ли работать метро в Алматы 12 января

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Работа метрополитена приостановлена, об этом сообщили в транспортном холдинге Алматы, передает NUR.KZ.

"Работа метрополитена пока приостановлена", - говорится в сообщении.

При этом, в транспортном холдинге напомнили, что в городе с 12 января начнут курсировать практически все автобусные маршруты, в том числе и пригородные.

Напомним, с сегодняшнего дня, 12 января, почти во всем Казахстане вновь заработают спецЦОНы - но центры будут недоступны жителям трех регионов, закрытыми остаются спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950654-budet-li-rabotat-metro-v-almaty-12-yanvarya/