СпецЦОНы заработают во всем Казахстане, кроме трех регионов

Иллюстративное фото: Facebook/Правительство для граждан

Сегодня, 12 января, почти во всем Казахстане вновь заработают спецЦОНы - но центры будут недоступны жителям трех регионов, сообщается на официальном сайте Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

График работы спецЦОНов - с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Закрытыми остаются спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в данных регионах будет сообщено дополнительно.

"Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации.

Также напомню, что переоформить автомобиль можно через некоторые банковские приложения. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах", - обратился к казахстанцам глава госкорпорации "Правительство для граждан" Адил Кожихов.

В МЦРИАП напомнили, что вход в здания спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq.

Напомним, в Алматы с 11 января возобновили работу ЦОНы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950651-spetstsony-zarabotayut-vo-vsem-kazahstane-krome-treh-regionov/