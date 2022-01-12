Правительство намерено восстановить пострадавшие в ходе беспорядков здания до 20 февраля

Пострадавшее здание. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Глава МИИР на заседании кабмина озвучил предварительное число поврежденных в ходе беспорядков в стране зданий, передает корреспондент NUR.KZ.

"Всего в восьми регионах Казахстана было повреждено 53 административных здания, а также 151 объект малого и среднего бизнеса. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно", - сообщил Каирбек Ускенбаев.

По его словам, на сегодня во всех регионах созданы комиссии, которые займутся обследованием и оценкой причиненного ущерба.

"На сегодня составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будут разработаны проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Ремонтно-восстановительные работы по государственным объектам завершатся до 20 февраля", - заверил он.

Напомним, что в результате беспорядков в ряде регионов страны были повреждены административные здания, а также объекты предпринимательства. Например, мы рассказывали о том, как выглядит акимат города Алматы после погромов, а также когда его начнут восстанавливать.

Из-за причиненного ущерба аппарат акима, а также управления акимата временно переехали.

Еще мы сообщали о том, как выглядел Талдыкорган после погромов и беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950724-pravitelstvo-namereno-vosstanovit-postradavshie-v-hode-besporyadkov-zdaniya-do-20-fevralya/