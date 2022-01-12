Беспорядки в Жамбылской области: задержаны 288 человек, изъято оружие

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

В Жамбылской области по подозрению в участии в массовых беспорядках задержаны 288 человек, 13 из них водворены в изолятор временного содержания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

За нарушение режима чрезвычайного положения в отношении 114 человек составлены протоколы по статье 476 части 1 пункту 10 КоАП РК. Санкцией суда к административным арестам подвергнуты 108 человек.

"Проведенными рейдовыми мероприятиями изъято 34 единицы оружия и 43 патрона. На изъятое оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Напомним, ранее стало, что в регионе задержали 139 человек с автоматами и гранатами. Также были пойманы поджигатели здания областного акимата.

В Жамбылской области обнаружили и подозреваемых в ограблении охотничьего магазина в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950718-besporyadki-v-zhambylskoy-oblasti-zaderzhany-288-chelovek-izyato-oruzhie/