Когда начнут восстанавливать акимат, рассказал замакима Алматы

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал, что сегодня городские власти планируют приступить к осмотру здания. До вчерашней ночи у них не было доступа к зданию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы планируем сегодня приступить (осмотр для восстановления – прим. ред.). До вчерашней ночи у нас не было доступа к зданию. Следственные мероприятия пока продолжаются", - сообщил замакима Алматы Мухит Азирбаев.

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Как рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, во всех районах города сейчас ведется уборка территорий. В штатном режиме оказываются услуги водоснабжения, газоснабжения, подачи тепла. Обеспечена продовольственная безопасность города.

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Здание акимата Алматы после пожара. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Напомним, 5 января произошел штурм акимата Алматы.

Ранее мы рассказывали о том, что происходит в Алматы после погромов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950406-kogda-nachnut-vosstanavlivat-akimat-rasskazal-zamakima-almaty/