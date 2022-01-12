"Угрожали автоматами, закинули в машину гранату": медики о нападениях на "скорые" в Алматы

Алматы после беспорядков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Медработники из Алматы рассказали, как участники беспорядков нападали на машины скорой помощи - за несколько дней террористы повредили 32 машины, пострадали 5 сотрудников.

С врачами встретились корреспонденты телеканала "Астана".

Одним из первых в руки боевиков попал фельдшер скорой помощи Алматы Ерлан Лебосын. Мужчина вместе с бригадой выехал на очередной вызов в самый эпицентр массовых беспорядков. Но оказать первую помощь пострадавшим военным медикам не дали.

По словам врача, боевики не позволяли забирать раненых в больницы. Угрожали врачам расправой.

"Водитель заметил, что в нашу машину на переднее сиденье закинули гранату. Он успел ее обратно выбросить на улицу. Неизвестные люди в маске угрожали нам. Мы хотели развернуться, уехать, потому что там была прямым текстом война. Нам угрожали автоматами, пистолетами", - вспоминает фельдшер пятой подстанции ССМП Ерлан Лебосын.

Другой медик Бахром Мырзаев отмечает, что участники беспорядков вели себя крайне агрессивно и неадекватно, словно под воздействием алкоголя или наркотиков.

"Глаза красные, как будто налитые кровью. Им что-то говорить было бесполезно, они не слушали. Очень агрессивные и все время твердили: не оказывайте сопротивление. Они были чем-то одурманены", - считает врач ССМП Бахром Мырзаев.

Ранее в УОЗ Алматы сообщали, что в результате атак на машины скорой помощи пострадали пять человек - 2 водителя и 3 фельдшера. Кроме того, сообщалось, что боевики захватывали машины скорой помощи, чтобы увезти тела погибших. Об этом в своем выступлении говорил и глава государства.

Нападением на автомобили медиков террористы не ограничились - они штурмовали 7-ю городскую больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1950652-ugrozhali-avtomatami-zakinuli-v-mashinu-granatu-mediki-o-napadeniyah-na-skorye-v-almaty/