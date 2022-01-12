Что делать, если оказались вне дома во время комендантского часа в Казахстане

Иллюстративное фото: polisia.kz

При введении режима чрезвычайного положения и комендантского часа важно соблюдать установленные правила. Однако в некоторых случаях казахстанцы могут случайно оказаться вне своего жилища. Подробнее о том, что делать в подобной ситуации, читайте в материале NUR.KZ.

Режим ЧП был введен на территории всего Казахстана с 6 по 19 января 2022 года.

Этот статус подразумевает введение некоторых ограничений, включая:

комендантский час – ограничения на передвижения населения в определенное время суток (например, в Алматы с 23:00 до 7:00, а в Алматинской области – с 20:00 до 07:00);

усиление охраны правопорядка – проверяются документы и личные вещи граждан;

ограничения на въезд и выезд из регионов.

Данные меры принимаются для обеспечения общественной безопасности и являются обязательными для всех граждан и иностранцев, находящихся на территории страны.

Поэтому в обязательном порядке необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Их нужно предъявлять при просьбе сотрудников правопорядка.

Однако в некоторых ситуациях физические лица могут невольно оказаться нарушителями правила о комендантском часе.

Иллюстративное фото: Freepik

Что делать и что нужно иметь при себе

Оказаться вне места своего проживания во время комендантского часа можно по определенным объективным причинам.

Например, если только прибыли в населенный пункт (город) уже в позднее время из-за рейса самолета или расписания поезда. Напомним, что можно вернуть стоимость билетов, если уехать не удается.

В случаях, когда время прибытия попадает на период комендантского часа, физические лица могут последовать к своему месту проживания.

Однако при этом важно иметь в наличии не только личные документы (удостоверение личности, паспорт), но и подтверждающие бумаги о прибытии: посадочный талон самолета, билет на поезд. Это указано на официальных страницах авиакомпаний.

Их нужно предъявить по требованию представителей правопорядка для подтверждения цели своего передвижения: возвращение из аэропорта или железнодорожной станции домой.

Иллюстративное фото: Freepik

Меры наказания за нарушение режима ЧП

Напомним, что нарушителям комендантского часа и других ограничений во время режима ЧП грозят определенные последствия.

Так, согласно 476 статье Административного кодекса, предусмотрено два вида наказания:

предупреждение или штраф в размере 10 МРП, что равно 30 630 тенге на 2022 год,

на 2022 год, либо административный арест на срок до 15 суток.

При повторном нарушении в течение последующих 12 месяцев наказание увеличивается в два раза: до 20 МРП (61 260 тенге) или до 30 суток административного ареста.

Следует помнить, что в условиях режима ЧП силы правопорядка могут применить оружие в случаях нарушений, попытке бегства и сопротивлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1950423-chto-delat-esli-okazalis-vne-doma-vo-vremya-komendantskogo-chasa-v-kazahstane/