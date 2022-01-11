Как работает общественный транспорт в Алматы, рассказали в акимате

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Руководитель управления городской мобильности акимата Алматы Гани Мурзаханов рассказал, что сегодня на линию вышел 41 городской маршрут. Завтра планируют запустить почти все остальные маршруты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вчера в городе было запущено 11 маршрутов, перевезено чуть более 60 тысяч пассажиров. Сегодня запустят еще 41 маршрут. Согласно поручению, движение по основным магистралям в Алатауском районе было запущено.

Завтра планируется включить почти все маршруты, в том числе троллейбусные и пригородные. Пригородные маршруты будут работать с 9 утра до 18:00. Так как там комендантский час действует с 20.00 и автобусам нужно вернуться в город. Автобусы из области в город будут ходить до 19:00. Два вокзала работают в штатном режиме. Сегодня на вокзалы Алматы должен прийти и уйти 21 поезд", - говорит Гани Мурзаханов.

По словам руководителя управления городской мобильности, сегодня в городе завершат работу по дорожным знакам. Также уже взялись за восстановление брусчатки, потому что часть погромов пришлась на тротуары. На местах, где сгорели машины и были разведены костры, сейчас идет обследование дорожной сети. По необходимости в выходные будет запущен асфальтный завод.

"Сломаны 73 комплекса "Сергек" и порядка 300 камер, над их восстановлением работают 10 бригад", - сообщил Гани Мурзаханов.

Ранее также сообщалось, что с сегодняшнего дня начнут работать общепит, рынки и ТРЦ. Также стало известно, когда начнут восстанавливать акимат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950419-kak-rabotaet-obschestvennyy-transport-v-almaty-rasskazali-v-akimate/