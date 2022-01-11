В каком состоянии находится аэропорт Алматы, рассказали в акимате

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что по последним данным, терминал готов к работе и принятию рейсов в полном объеме, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, что утром разговаривал с руководством аэропорта и получил от них информацию о том, что терминалы готовы к работе и принятию рейсов в полном объеме.

"Работы по зачистке Турксибского района завершены вчера. Также вчера мы получили добро на то, чтобы приступить к очистке внутреннего терминала", - сообщил аким Алматы.

В акимате также уточнили, что для работы аэропорта необходим интернет. Объекты бизнеса на его территорию не запущены.

Напомним, аэропорт Алматы был захвачен в ночь с 5 на 6 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950433-v-kakom-sostoyanii-nahoditsya-aeroport-almaty-rasskazali-v-akimate/